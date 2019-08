Le chavirement d'une barque fait 12 morts au Benin

Une barque avec plusieurs personnes à bord a chaviré lundi sur le lac ahémé au Bénin.



Plus d'une dizaine de personnes sont décédées dans cet accident à la hauteur de la commune de Bopa dans le sud-ouest du pays.



Les passagers quittaient cette localité de l'ouest pour un autre village à 5 kilomètres au sud.



La barque motorisée s'est renversée parce qu'elle était en surcharge raconte un rescapé au micro d'une radio de la commune de Bopa.





Ce passager et les 4 autres ont eu la vie sauve grâce à la prompte réaction des riverains d'après les témoins.



En Février, une barque en provenance du nord Bénin pour le Niger a chaviré avec une quarantaine de morts, toujours à cause de la surcharge.





Parmi les mesures annoncées après ce drame il y a 6 mois, la mise en place d'un détachement de la police fluviale au niveau des embarcadères, la formation des conducteurs et la disponibilité de gilet de sauvetage à ces points d'embarquement.