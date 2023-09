Le choix de Amadou Ba et les risques d’une candidature dissidente au sein de l’APR

Un vent de contestation souffle au sein de l’Alliance pour la République (Apr) depuis que le Président Macky Sall a désigné Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l’élection présidentielle de 2024.



Le maire de Boké Dialloubé (département de Podor) semblait décidé à s’opposer à la volonté de son président de la République d’ami, Macky Sall, et barrer la route à Amadou Ba sur la voie de l’élection présidentielle de février 2024. Mais en fin de compte, et suite à de nombreuses tractations, il a fini par se faire une raison, malgré sa frustration.



ADD a accepté de se plier au choix de son mentor Macky Sall. Mais son soutien au candidat de Benno Bokk Yaakaar souffre de garantie et de sincérité. Abdoulaye Daouda Diallo, va-t-il battre compagne normalement au profit de son leader Macky Sall ? L'amadou Ba, peut-il compter sur le soutien de l’actuel président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ? Toutes ces questions non encore éclaircies peuvent être préjudiciables à Benno Bokk Yaakaar.



De l’avis de Falilou Ba, le discours Abdoulaye Daouda Diallo a été un discours de non adhésion.



« Abdoulaye Daouda a dans son discours dit ouvertement et clairement qu’il porte son allégeance à Macky Sall. Lui-même, il va fondamentalement se ranger derrière le choix Macky Sall et que par conséquent Amadou Ba doit peut être pensé que s’il n’a pas cité son nom, il ne lui a pas fait allégeance. Pour tous ces non-dits et pour tous ces actes posés, on peut penser que le discours a été plutôt un discours de non-soutien. Ce discours, qui devait être une adhésion, a été beaucoup plus un discours de non-adhésion », a dit le docteur en sciences de l'information et de la communication.



De son côté, Amadou Ba, l’actuel Premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir a fait un pas vers celui qui était son principal challenger pour la candidature au sein de BBY.



Il s’est empressé de tweeter : «Je salue la décision que vient de prendre mon frère, le président du Cese, M. Abdoulaye Daouda Diallo, merci Abdoulaye ! Nous gagnerons ensemble et travaillerons main dans la main pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du président de la République Macky Sall, à qui je réitère l’expression de ma profonde gratitude ». Une marque de grandeur face à ADD qui, dans sa déclaration, s’est abstenu de citer une seule fois son nom.



Pour Assane Samb, l’adhésion de ADD à la candidature de Amadou est une situation qui va profiter à la coalition BBY. Selon lui, l’apport de chaque membre sera que bénéfique.



« Ce serait véritablement dommage de se donner en spectacle devant le peuple sénégalais alors qu’ils ont cheminé ensemble jusqu’ici. Ça donnerait une très mauvaise image jusqu’ici. On l’a observé avec d’autres comme Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao, mai ces deux sont partis. La différence avec Abdoulaye Daouda Diallo, c’est que ce dernier est l’homme de confiance du Président Macky Sall. Or, il ne pouvait pas le lâcher, parce que désavouer Amadou Ba, c’est désavouer Macky sall et je pense Abdoulaye Daouda Diallo ne se risquerait pas à ça », a fait savoir le journaliste et analyste politique.



« Si Amadou Ba perd, c’est tout le monde qui perd et qu’en réalité, c’est leur propre élection et chacun en ce qui le concerne est un propre directeur de campagne dans sa localité et on attend de lui un certain nombre de résultats. S’il ne le comprend pas ainsi, ils se tirent des balles sur le pied », a-t-il ajouté.



Choc des ambitions



La coalition BBY veut bâtir une unité de ses membres autour du candidat Amadou Ba pour remporter le scrutin de février 2024. Mais le choix du candidat de Benno à la Présidentielle a donc amené des dissidences au sein de l’Alliance pour la République (Apr). Des responsables du parti au pouvoir contestent la désignation de Amadou Ba.



C’est le cas du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, qui a claqué la porte du gouvernement, continue à se rebeller, tout comme Mame Boye Diao qui a déclaré sa candidature avant d’être démis de ses fonctions de Dg de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et l’ex-Pm Mahammed Boun Boun Abdallah Dionne à qui on prête de vouloir être sur la piste de départ le 25 février prochain. De même que la sortie des rangs du parti présidentiel du maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop, qui veut être aussi de la course à la Présidence.



Face à la division qui règne au sein de l’Alliance pour la République, depuis la désignation du Premier ministre, Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de 2024, le porte-parole Seydou Gueye a pris son bâton de pèlerin. Il a tendu la main aux deux dissidents, Aly Ngouille Ndiaye et Mohammed Boun Abdoullah Dionne.



« Il faut poursuivre les concertations. Il faut continuer à discuter. Nous sommes de la même famille. Nous sommes des frères, il faut qu’on soit ensemble. Aly (Ngouille Ndiaye) est une ressource importante dans le parti. C’est un homme qui a beaucoup de qualité. C’est un homme de raison. Il faut continuer tant qu’il y a des perspectives et des possibilités de réunir la famille, d’être ensemble, puisque l’unité et le gage donnent victoire», a appelé M. Gueye, lors de l’émission Grand Jury de la RFM.



Le porte-parole de l’Apr a aussi tendu la main à l’ancien Premier ministre Mohammed Boun Abdoullah Dionne, qui, jusqu’à présent, n’a ni exprimé son soutien à Amadou Bâ, ni annoncé le maintien de sa candidature.



Dans le camp présidentiel, le choc des ambitions fuse de tout bord. Reste à savoir si le patron de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar saura contenir ce vent de contestation à cinq mois de la Présidentielle.