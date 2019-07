Le chômage bat des records en Afrique du Sud

Avec 29%, l’Afrique du Sud atteint le plus haut niveau de chômage depuis que la publication des données trimestrielles a commencé, en 2008. Quelque 500 000 personnes sont venues s’ajouter aux plus de 6 millions de chômeurs depuis le premier trimestre, avec des pertes d’emploi dans les secteurs du bâtiment, des mines, des transports et de la banque.



Et les chiffres sont encore plus alarmants si l’on prend une définition plus large qui inclut ceux qui ont abandonné la recherche d’un travail : le taux s’élève alors à plus de 38%.



Selon les données de l’Institut national de la statistique, c’est la communauté noire qui est avant tout concernée, avec un taux qui dépasse les 30%. Le chômage atteint par ailleurs un niveau très inquiétant pour les jeunes de moins de 25 ans : ils sont un sur deux à chercher un emploi sans en trouver.



Ces résultats s’expliquent par le recul de la croissance et la crise du secteur de l’électricité qui n’encourage pas les investissements. Et ils devraient aggraver la situation sociale du pays, où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. De quoi mettre un peu plus en difficulté le président Cyril Ramaphosa, qui a bâti son programme autour du retour de la croissance et de l’emploi.