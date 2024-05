Tchad: quelle stratégie pour Succès Masra, toujours Premier ministre malgré la présidentielle?

Au Tchad, quelle stratégie désormais pour Succès Masra et les Transformateurs ? Toujours formellement Premier ministre, le candidat estime avoir remporté la présidentielle du 6 mai. Néanmoins, jeudi 16 mai, après le rejet de ses recours par le Conseil constitutionnel, il a constaté l’épuisement de la voie légale, appelé au calme et à la patience. Dans son discours, Succès Masra a évoqué une « solution politique » et semblé se projeter déjà sur les prochaines échéances électorales.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">