Le clan Robert Lewandowski songe clairement au PS

Une affaire d'État ou presque. Le Bayern Munich semble se demander en interne s'il doit ou non s'attaquer à Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) alors que la clause libératoire abordable du Scandinave sera activable pour l'été 2022. Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a ainsi récemment laissé entendre qu'il était évidemment attentif à l'évolution de ce dossier.





Une sortie que Robert Lewandowski (33 ans), son actuel n° 9, n'a pas franchement apprécié, comme le révélait ce mercredi Sport-Bild. Le président du géant munichois Herbert Hainer a même été obligé de sortir de sa réserve dans les colonnes du Suddeutsche Zeitung pour calmer la colère du Polonais. «Nous avons en Robert Lewandowski le footballeur mondial qui chaque saison marque des buts comme aucun autre. Le Polonais de 33 ans a encore un contrat jusqu'en 2023», a-t-il lâché.



Le PSG comme point de chute

Oui mais voilà, malgré cette déclaration rassurante, l'actuel co-meilleur buteur de Bundesliga (7 réalisations, à égalité avec... Haaland) sent le vent tourner. Alors, le goleador, qui se sent encore capable de jouer quatre ans au plus haut niveau grâce à son régime alimentaire et son hygiène de vie, prépare ses arrières. Et selon Bild, le Paris SG pourrait être concerné.



Le quotidien allemand explique en effet que Pini Zahavi, qui gère ses intérêts (et a participé à l'arrivée de Neymar au PSG), voit une ouverture du côté de la capitale pour l'été 2022. Il faut dire qu'entre le flou entourant l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans) et les rumeurs de départ au sujet de Mauro Icardi (28 ans), il y aurait certainement une place à combler. Manchester City, qui privilégie pour l'heure l'option Haaland, est également cité comme point de chute potentiel. La naissance d'un nouveau feuilleton à n'en pas douter.