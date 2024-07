Le collectif des victimes du régime de Macky: "exige" un mandat d'arrêt international contre l'ancien Président résident

Suite à leur assemblé générale tenue ce dimanche 7 juillet 2024 au Centre Socioculturel de Guinaw rails sud, le collectif des victimes du régime de l'ex -Président du Sénégal Macky SALL, a dans un communiqué parvenu à Pressafrik, annoncé une série de mesures qu’il compte entreprendre pour attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les « crimes politiques et économiques de Macky Sall ».



Parmi ces mesures, lit-on sur le communiqué, une « manifestation nationale, le samedi 21 septembre 2024 », est retenue et elle se fera en présence de toutes « les victimes et familles pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale des crimes politiques et économiques de Macky SALL ».



Le collectif compte également, «saisir le Comité des Nations Unies aux droits de l'homme,

+ la Commission africaine des droits de l'Homme,

la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme,

la Commission européenne des Droits de l'homme et les Ambassades accréditées au Sénégal sur les atrocités du régime de Macky SALL », indique le document.

En plus de ces recours au niveau des commissions, le collectif « exige l'émission d'un mandat d'arrêt international contre l'ex- Président Macky SALL » pour qu'il réponde de ses crimes et exactions commis durant son règne macabre au Sénégal.