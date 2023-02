Le convoi de Ousmane Sonko est arrivé au Tribunal de Dakar

Le convoi du leader de "Pastef les patriotes" est arrivé au Tribunal au Dakar. Avec un un lot de vingt quatre voitures, seules trois, y compris celle de Sonko, pourront accéder au Temple de Thémis. Les autres véhicules ont été bloqués au niveau de la prison de Rebeuss.



Ousmane Sonko comparaît ce jeudi au procès pour diffamation, injures et faux et usage de faux dans un document administratif, l'opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang dans l'affaire PRODAC.



A noter qu'un important dispositif sécuritaire est visible sur les lieux. Les entrées et sorties sont également filtrées. La salle d'audience est pleine à craquer.