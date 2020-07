Le coup de pression de Pep Guardiola à ses joueurs, la presse catalane accablée par le tirage de la LDC pour le Barça

Le coup de pression de Guardiola à ses joueurs





Peu après le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des champions, Pep Guardiola en conférence de presse a été invité à réagir sur celui-ci. Et si son équipe n'est pas encore en quarts de finale et donc du voyage à Lisbonne (Manchester City doit encore passer l'obstacle Real Madrid en 8e de finale retour), le coach espagnol n'a pas manqué d'ambitions devant les micros. Pour lui, comme le relaie le Daily Star, c'est véritablement l'année où les Citizens peuvent prétendre très sérieusement au Graal. Et pour cela, Guardiola a mis un petit coup de pression à ses hommes. «Les grands clubs ne manquent pas ce genre de chances. Ils essaient jusqu'au dernier effort», a-t-il notamment lâché. Rendez-vous dès le 7 août pour savoir si le club anglais a saisi le message de son coach.



La presse catalane dévastée par le tirage du Final 8



Alors que certaines équipes comme le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid peuvent se réjouir de tomber dans la partie moins relevée du Final 8, d'autres comme le FC Barcelone font un peu la grimace ce samedi matin. En effet, les Blaugranas, s'ils veulent aller au bout, devront d'abord se débarrasser du Napoli en 8e de finale retour, puis du Bayern Munich ou de Chelsea en quarts, avant de se coltiner le Real Madrid, Manchester City, la Juventus ou l'OL en demies. Ce qui ne ravit pas beaucoup la presse catalane ce matin qui parle d'un tirage «terrible». Une véritable «bombe cette Ligue des champions» pour Sport pendant que Mundo Deportivo prévient le Barça que ce sera «très dur». Grand spectacle en perspective !



Osimhen fait patienter le Napoli



Le feuilleton Victor Osimhen se poursuit. Alors que le Napoli discute toujours avec le LOSC pour que ce dernier lui cède son buteur nigérian (et aussi son défenseur Gabriel), l'attaquant de 21 ans fait lui patienter tout le monde. En effet, selon l'édition napolitaine du Corriere dello sport de ce samedi, Osimhen aurait indiqué au club italien qu'il donnerait sa réponse afin de rejoindre ou non le club dans les 10 prochains jours. Une manière de gagner encore du temps dans la réflexion, lui qui est face à un choix important de sa carrière. Cependant, cela ne pourrait pas forcément plaire aux deux clubs. Les Lillois notamment ont besoin d'argent avant le 16 juillet et un nouveau passage devant la DNCG.