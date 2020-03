Le courtier promet la même chambre à deux clients et soutire à chacun 150 000 francs et finit à Rebeuss

Désirant une chambre avec salle de bain, la dame Mariama Faye s’en était ouverte au sieur Abdoulaye Signaté qui fait office de courtier. Sitôt dit, ce dernier lui promet une chambre qui serait à son goût. Après accord, Mariama Faye lui remet la somme de cent cinquante mille (150000) à titre de caution. Le bonhomme encaisse et rassure sa cliente que la chambre serait disponible au plus tard le 03 février dernier, la peinture devant être refaite. Lasse d’attendre, elle s’en va s’installer dans sa nouvelle chambre sans que la peinture soit refaite. Toutefois, elle a failli tomber des nues lorsqu’elle y croise un autre locataire qui dit avoir acquis la même chambre par le biais du nommé Signaté.



Finalement, le sieur Nwibo Oneyebuchlaji, c’est le nom de ce locataire, s’est rendu compte qu’il a lui aussi été roulé dans la farine de la même façon que la dame Mariama Faye. Après de longues recherches, les victimes parviennent à mettre la main sur le courtier escroc avant de le mettre à la disposition de la police.



Face aux enquêteurs, sans se faire prier, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il dit s’être retrouvé dans des difficultés pour honorer ses dettes. Et, l’idée de berner les deux candidats au logement lui est passée par la tête. Aussitôt, il est passé à l’acte. Tout en avouant avoir été maladroit avec ses clients, il a essayé d’implorer le pardon des enquêteurs. Il a été déféré au parquet qui lui a accordé un logement gratuit à Rebeuss.



