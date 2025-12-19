Affaire de terrorisme : Cheikh Alassane Sène acquitté, Salif Hamady Ba condamné à trois ans de prison ferme

La Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict ce vendredi 19 décembre dans le dossier de terrorisme impliquant le guide religieux Cheikh Alassane Sène et son coaccusé Salif Hamady Ba. Le tribunal a prononcé l’acquittement pur et simple de Cheikh Alassane Sène, le blanchissant de l’ensemble des charges retenues contre lui.



Jugé par contumace, Salif Hamady Ba a, en revanche, été reconnu coupable de menaces de mort. Il a été condamné à trois ans de prison ferme, assortis d’une amende de 200.000 FCFA.



Pour rappel, les faits remontent à 2015. Les deux hommes avaient été interpellés à la suite de l’envoi d’un message jugé menaçant à l’endroit des autorités sénégalaises. Ils étaient alors poursuivis pour « association de malfaiteurs, menaces de mort et actes de terrorisme par intimidation ».



Après avoir passé treize mois en détention préventive, Cheikh Alassane Sène et Salif Hamady Ba avaient bénéficié d’une liberté provisoire dans l’attente de leur jugement.

