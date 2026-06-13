Le danseur Ndiap Zo et le lutteur Liss Ndiago : ce que révèlent les nouvelles de l'enquête

La gendarmerie nationale vient de confirmer le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue dure, révélant les identités des cinq personnes interpellées ce vendredi 12 juin 2026 par la brigade de recherches de Keur Massar. Parmi les suspects figurent des célébrités de premier plan : le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, ainsi que le lutteur Liss Ndiago.







Selon les nouveaux éléments d'enquête communiqués par le colonel Ibrahima Ndiaye, l'opération a permis de cibler un trafic diversifié portant sur de la cocaïne, du kush, de la méthamphétamine (MD) et du haschich. Les gendarmes ont d'abord procédé à l'arrestation du célèbre danseur. Les investigations qui ont immédiatement suivi ont permis de remonter la filière et d'identifier son fournisseur principal.







Le coup de filet décisif s'est joué à la mi-journée, aux environs de 13 heures, dans le secteur de Ngor-Yoff. Les enquêteurs ont localisé le principal trafiquant dans un appartement meublé, où il s'était retranché avec plusieurs membres de son réseau, dont le lutteur Liss Ndiago. Une intervention rapide a permis de neutraliser l'ensemble des suspects sur place. Les perquisitions menées dans l'appartement ont débouché sur la saisie de diverses substances prohibées et de matériel destiné à leur consommation par inhalation.

