Le département de Vélingara accueille le PROJET! (Par Amadou BA, Inspecteur des Impôts et des Domaines)

Une nouvelle page s'ouvre pour le département de Vélingara avec ces élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Perdu par le PASTEF lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 avec un écart fleuve, Vélingara a désormais décidé de se joindre à la dynamique nationale de changement impulsée par le PASTEF et le duo phénoménal Diomaye-Sonko. Cette victoire des patriotes du département qui ont voulu relever un challenge est une véritable prouesse si on considère tous les alléas.



Il fallait en effet relever les défis suivants:

- combler un gap de plus de huit mille voix (8000) qui constituait la différence entre le candidat Bassirou Diomaye FAYE et celui de l'APR , Amadou BA,

- Faire face à des mastodontes de la politique au plan local: des Directeurs nationaux , un PCA , tous les maires de toutes les communes sauf un seul. Et ceci, pendant qu'aucune promotion d'envergure n'a profité aux militants du département à part un poste de chargé de missions à la présidence,

_ dissiper dans la tête des électeurs cette impression d'inconsidération des autorités du PASTEF à l'égard des leaders locaux. Une impression nourrie par l'opposition et exacerbée par le fait que la caravane du PROS ne se soit pas arrêtée à Vélingara.

- battre campagne avec des moyens limités mais aller dans toutes les communes pour sensibiliser les électeurs, etc.



Bref, Vélingara a relevé le défi en se battant pour que ses investis , qualifiés de nains politiques et d'inexperimentés par certains, se retrouvent à l'hémicycle pour être l'écho des maux du département. Il faut maintenant féliciter les artisans de cette victoire à savoir les militants mais surtout le très méritant Directeur de campagne des candidats investis, le Professeur Mamadou Sanghé DIAO pour tous les efforts consentis.

Il reste aux autorités de prendre la pleine mesure de cette victoire et de ses retentissements pour en tirer les conséquences idoines.



Amadou BA ,

Inspecteur des Impôts et des Domaines



PASTEF KOUNKANE COMMUNE