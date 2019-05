Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly s'attaque à Ousmane Sonko: "il est impoli"

Le député et membre du Front de résistance nationale (Frn) Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne digère pas la sortie de Ousmane Sonko au lendemain du lancement du dialogue national au Palais. Le responsable de Bokk Gis-Gis n'a pas aimé le traitement réservé par le leader de Pastef aux opposants qui ont répondu à l'appel de Macky. Selon lui, le candidat malheureux à la dernière présidentielle doit des excuses publiques au peuple et à l'opposition.



"J'ai entendu les propos erronés d'Ousmane Sonko. Il est libre de s'abstenir, mais il n'a pas le droit de nous accuser de trahison ou de complot avec le chef de l'État. Sonko est très impoli et il doit présenter des excuses publiques", peste-t-il dans les colonnes du journal Source A.



Bara Dolly, qui s'exprimait en marge de la célébration de la nuit de Leylatul Khadr par la famille de Sokhna Maimouna Mbacké Bint Khadimou Rassoul, de souligner: "Je suis hostile au régime en place, mais je me suis aligné sur la volonté du peuple."