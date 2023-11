Le directeur de l'hôpital al-Chifa de Gaza arrêté par Israël

■ La libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza prévue par l'accord de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas n'interviendra pas avant vendredi, a déclaré mercredi le conseiller à la Sécurité nationale du Premier ministre israélien. L’accord prévoit la libération de 50 otages – des femmes et des enfants – aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d’une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza.



■ Un responsable palestinien a indiqué ce jeudi à l'AFP que la trêve dans la bande de Gaza avait été repoussée en raison de discussions « de dernière minute » sur les « noms des otages israéliens et les modalités de leur remise » à une tierce partie.



■ Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a réaffirmé la détermination d'Israël à poursuivre la guerre.



■ Le directeur de l'hôpital al-Chifa de Gaza, a été arrêté par Israël ont annoncé l'armée israélienne ainsi qu'un chef de service de l'établissement, sous contrôle de l'armée qui dit y chercher des installations du Hamas.



■ Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 14 128 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 5 840 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien.