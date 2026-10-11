Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route

Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vers 20 heures, ce samedi 10 octobre. Le docteur Abdou Cissé, de l’hôpital d’Ourossogui, grièvement blessé dans le choc, a été évacué en urgence.



Selon les informations rapportées par la RFM, le véhicule qui transportait les deux hommes est entré en collision après que le conducteur a tenté d’éviter un cheval sur la route nationale. Ibrahima Sow est décédé sur le coup.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.