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Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route



Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route
Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vers 20 heures, ce samedi 10 octobre. Le docteur Abdou Cissé, de l’hôpital d’Ourossogui, grièvement blessé dans le choc, a été évacué en urgence.
 
Selon les informations rapportées par la RFM, le véhicule qui transportait les deux hommes est entré en collision après que le conducteur a tenté d’éviter un cheval sur la route nationale. Ibrahima Sow est décédé sur le coup.
 
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
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Dimanche 11 Octobre 2026 - 10:18


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