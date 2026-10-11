Sénégal : des orages attendus sur le littoral et le Sud, malgré une baisse d'intensité générale

Dakar, Thiès et Mbour sont placées sous surveillance ce matin du 11 octobre 2026. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce, dans son communiqué valable de 06 h à 12 h, des risques d’orages et de pluies d’intensité faible à modérée par endroits sur cet axe côtier. Sur le reste du territoire sénégalais, les conditions seront plus calmes avec un ciel nuageux à passagèrement nuageux, accompagné de faibles possibilités de pluie isolées.



L'évolution de la situation météorologique globale montre toutefois une baisse d'intensité des activités pluvio-orageuses par rapport aux avis précédents. Les prévisionnistes de l'ANACIM précisent que les manifestations du temps devraient principalement se concentrer et devenir davantage présentes sur le littoral ainsi que dans la partie Sud du pays au cours de l’après-midi.



Face à ce ciel changeant, l'agence nationale appelle les populations à la vigilance. Les autorités météo rappellent qu'il est essentiel de suivre régulièrement les prochaines mises à jour afin de tenir compte de l’évolution réelle de la situation en temps utile.