Musique : le Sénégalais Aziz Seck, ancien percussionniste du Super Diamono, est décédé

Au Sénégal, le musicien Aziz Seck est décédé ce samedi 10 octobre 2026, selon Le Soleil. Très grand artiste, il s’était particulièrement illustré au sein du Super Diamono, dont il a été l’un des percussionnistes de 1975 à 1985.



Aziz Seck a aussi contribué à façonner l’identité musicale de ce groupe mythique. Reconnu pour son rôle dans l’introduction du sabar dans la musique moderne, il laisse le souvenir d’un musicien dont le talent a marqué plusieurs générations.



Au cours de cette décennie, il a contribué à la construction de l’identité rythmique du groupe, qui a marqué l’histoire de la musique sénégalaise. Aziz Seck est notamment reconnu pour avoir fait partie des premiers percussionnistes à introduire les sabars dans la musique moderne, participant ainsi au rapprochement entre les sonorités traditionnelles et les arrangements musicaux contemporains.



Originaire du Saloum et frère du percussionniste Bakane Seck, il marchait dans les pas de grands maîtres tels qu'Aly Gueye Seck. Tout au long de sa carrière, il a collaboré en studio et sur scène avec des figures majeures de la musique sénégalaise, notamment Omar Pène, Adama Faye ou encore Ndiaga Samb.