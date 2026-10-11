Mali : afflux massif de près de 5 400 camions-citernes à Bamako en deux mois

Alors que le Mali fait face aux attaques récurrentes de groupes armés terroristes, un convoi de 957 camions-citernes transportant des produits pétroliers est arrivé samedi 10 octobre à Bamako, sous escorte militaire. Selon ApaNews, qui cite les services du Commerce du pays, cette livraison porte à 5 396 le nombre de citernes acheminées vers la capitale malienne depuis septembre. Il s’agit de l’un des plus importants convois réceptionnés depuis le renforcement du dispositif de sécurisation de l’approvisionnement national.



Tous ces véhicules ont rejoint la capitale sous escorte des Forces armées maliennes ( FAMa), selon la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC). Les services des douanes, du commerce et de la police ont ensuite assuré leur prise en charge avant l’orientation des cargaisons vers les dépôts pétroliers et les circuits de distribution.



Toujours selon nos confrères, au cours du mois de septembre, Bamako avait réceptionné cinq convois totalisant 3 796 citernes. Deux autres arrivées ont été enregistrées depuis le début d’octobre : 643 camions le 3 octobre et 957 ce samedi. Le cumul atteint ainsi 5 396 citernes en un peu plus d’un mois.



Des escortes militaires renforcées



Ne disposant d'aucun débouché maritime, le Mali s'appuie sur le réseau routier pour acheminer la quasi-totalité de ses produits pétroliers depuis les ports ouverts de Dakar, Abidjan, Lomé et Conakry. Ce transit logistique impose aux marchandises de traverser des centaines de kilomètres de routes avant de ravitailler les grands pôles urbains du pays.



Face aux menaces sécuritaires récurrentes et aux difficultés de transport sur ces routes stratégiques, les autorités maliennes ont intensifié la mise en place d'escortes militaires pour sécuriser les convois.