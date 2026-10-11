Décès de Mbaye Amar (AFTU) : El Malick Ndiaye salue la mémoire d’un homme engagé pour le développement du transport

Mbaye Amar, président de l’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), est décédé. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’ancien ministre des transports et actuel vice-président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a salué la mémoire d’un homme engagé pour le développement du transport public.



«J’ai eu l’honneur de travailler et d’échanger avec lui (Mbaye Amar) dans le cadre de mes fonctions de Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA). Je garde notamment le souvenir de sa contribution déterminante à la réussite des États généraux des transports publics, ainsi que de son implication dans le renouvellement et la modernisation du parc», a écrit le député.



En poursuivant, El Malick Ndiaye a soutenu que ses échanges avec le défunt «ont permis d’apprécier sa disponibilité, son sens du dialogue et sa volonté constante de faire avancer les réformes au service d’une mobilité plus efficace et mieux adaptée aux besoins des populations».



Enfin, Mbaye Amar aura «consacré une part importante de son engagement» à l’organisation, à la modernisation et au développement du secteur du transport, toujours selon le député, qui a prié pour le repos de l’âme du défunt.