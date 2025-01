Le directeur des Transports sur le mouvement des conducteurs de Jakarta : « Ceux qui s'agitent n'ont pas leurs documents en règle »

Le directeur des Transports routiers s'est exprimé hier-jeudi sur les récentes manifestations à Ziguinchor et Kaolack, liées à l'immatriculation des motos-taxis, communément appelées « Jakarta ». Selon Valdiodio Ndiaye, la circulaire du Premier ministre, signée le 13 décembre, repose sur trois points essentiels. Le deuxième point, spécifiquement dédié à la sécurité des deux-roues, précise que toutes les motos de plus de 49 centimètres cubes peuvent bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation, à condition de disposer d'un certificat de mise en circulation dûment dédouané.



« Le cadre est très clair et précis », a souligné le directeur des Transports routiers. Il a ajouté que les propriétaires de motos disposant de documents administratifs en règle peuvent profiter de la période de gratuité pour l'immatriculation. En revanche, ceux qui ne sont pas en possession de ces documents sont, selon lui, hors-la-loi. « Si vous vous révoltez parce que vous êtes dans une situation illégale, c'est une autre affaire. Toutes les personnes qui s'agitent n'ont pas les documents administratifs en bonne et due forme », a-t-il martelé.



Valdiodio Ndiaye a également assuré que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a déjà entamé des concertations avec les principales associations et syndicats du secteur afin d'assurer une mise en œuvre efficace de cette réforme.