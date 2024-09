Le football ivoirien en deuil : Sol Bamba est décédé

Victime d'un malaise vendredi soir avant le match entre Manisa et Adanaspor, dont il était l'entraîneur depuis quelques semaines, Sol Bamba est décédé ce samedi. L'ancien international ivoirien formé par le PSG était âgé de 39 ans. Dix ans avant que Kingsley Coman ne rejoigne la Juventus Turin en 2014, il avait été l'un des premiers « titis » parisiens au coeur d'un débat : la fuite des talents vers l'étranger.

Ensuite, Souleymane Bamba s'est construit une solide carrière entre l'Écosse (Hibernian), l'Italie (Palerme) et les âpres combats des Championnats anglais (Leicester, Leeds, Cardiff). C'est une autre lutte que le défenseur franco-ivoirien avait entamée en janvier 2021. Peu avant son 36e anniversaire, on lui avait détecté un lymphome non hodgkinien (cancer du système lymphatique). « Chaque chimio, c'est le prochain match », avait-il raconté dans un entretien au magazine L'Equipe.

