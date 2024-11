Le forum de l'investissement au féminin : Un engagement pour l'entrepreneuriat des femmes en Afrique

Women’s Investment Club Sénégal (WIC), en partenariat avec LionsTech Invest, un programme soutenu par l'ambassade de France et la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DERFJ), a organisé la deuxième édition du Forum de l’Investissement au Féminin à Dakar. Créé en 2022, cet événement est présenté comme le premier forum en Afrique de l'Ouest dédié à l'entrepreneuriat féminin et à l'accès au financement.



Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, salue cette initiative : « Le forum de l’Investissement au Féminin, en réunissant plus de 1 000 participants dont de nombreuses femmes dirigeantes, structures d’appui à l’entreprenariat et investisseurs, représente une occasion unique de soutenir le développement de l’entreprenariat féminin, dont nous connaissons le rôle déterminant dans la croissance économique, en particulier du continent Africain. »



Fondé en 2016, le WIC s’est initialement constitué comme un club d’investissement visant à mobiliser l’épargne de femmes de divers horizons pour investir dans l’entrepreneuriat féminin. Son objectif : proposer des solutions de financement innovantes pour les femmes entrepreneures et créer un écosystème économique inclusif. À ce jour, le club regroupe 99 membres, ayant rassemblé une épargne de plus de 1,5 milliard de FCFA et ayant investi dans 10 entreprises à fort potentiel de croissance, accompagnant plus de 400 femmes entrepreneures.



Astou Dia, présidente du WIC, a rappelé l'importance de cet événement : « Le Forum de l'investissement au féminin [...] nous permet de rassembler les acteurs de l'écosystème autour de l'entrepreneuriat, autour de l'investissement, autour de l'accompagnement, notamment des femmes entrepreneurs. [...] le WIC est là pour répondre à un défi de financement de la croissance. »



Le WIC fonctionne selon trois mécanismes : l’association, qui collecte les fonds des membres ; WIC Capital, un fonds d’investissement qui soutient financièrement et techniquement des entreprises ; et la WIC Academy, qui offre un accompagnement aux entrepreneures avant et après les investissements.



« Depuis 2020, la WIC Academy a accompagné plus de 400 entrepreneures à travers différents programmes. [...] Lorsque l'on parle d'un accompagnement financier, le WIC Capital a aujourd'hui investi dans dix entreprises. [...] Notre premier investissement s'est fait en 2020 et le dernier en 2024, dans des secteurs diversifiés comme le recyclage, la mode, l’agroalimentaire et les technologies », a expliqué Mme Dia.



Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, souligne l'importance de l'investissement féminin : « L'investissement féminin et l'entrepreneuriat des femmes [...] est un des leviers indispensables du progrès social, de la réduction des inégalités et de l'amélioration des conditions de vie pour les générations futures. [...] Aujourd'hui, seulement 2% des capitaux de risque mondiaux sont alloués aux entreprises fondées par des femmes. »



M. Pisani met en avant le soutien de l’Union européenne pour promouvoir l'égalité des genres dans l'entrepreneuriat, avec des initiatives telles que le Fonds européen pour le développement durable, qui consacre plus de 150 milliards d'euros d'investissements, dont 90% visent explicitement l’égalité des genres.



« Toutes ces initiatives permettent aux femmes de développer des compétences pour lancer et gérer des entreprises prospères et d'être actrices actives de la transition écologique et numérique, » précise Pisani.



Le Forum de l'Investissement au Féminin apparaît comme un modèle de collaboration pour stimuler l’entrepreneuriat féminin en Afrique, répondant aux enjeux de financement et de formation pour un développement économique durable.



Pour sa deuxième édition, le Forum s’étend sur deux jours, offrant une plateforme de rencontre entre entrepreneures, experts financiers et acteurs de l'entrepreneuriat. L’événement comprend 50 intervenants internationaux, des panels, des ateliers, une exposition-vente des produits et services des entrepreneures sénégalaises, des sessions de pitchs devant un jury et des rencontres de "speed dating" pour faciliter les connexions. Plus de 600 visiteurs sont attendus pour cette édition.