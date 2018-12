Le geste très classe de Dadju, qui donne une leçon d’humilité à Aya Nakamura

La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, très attendue par ses fans sénégalais a déçu ces derniers. Dès son arrivée à l’aéroport Blaise Diagne, l’interprète de « Djiadjia » a fait preuve de fermeté, esquivant les « selfies » de tous ses fans, qui ont parcouru plusieurs kilomètres pour lui souhaiter la bienvenue et immortaliser le moment.Un geste qui a énervé plus d’uns.



Contrairement à elle, Dadju égalemen t présent sur le sol sénégalais a adopté une autre posture qui pourrait lui servir de leçon d'humilité. En effet, les organisateurs de son concert ont fait un package de 100.000 F Cfa pour les fans qui voulaient avoir un tête-à-tête avec la star autour d’un cocktail, renseignen t nos confrères de Senenews. Mais quelques heures plus tard, l’artiste est sorti du cocktail pour aller sympathiser et accorder des « selfies » à ses fans qui n’ont pas pu décaisser la somme exigée. Un geste très classe qui a plu à ses incondi tionnels , à l’opposé d’Aya Nakamura.