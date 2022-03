Le gouvernement militaire tchadien et les groupes armés suspendent les pourparlers de paix à Doha

Des pourparlers de paix réussis sont considérés comme un prélude clé à un dialogue national qui aura lieu dans la capitale tchadienne, N'Djamena, en mai. Là, le TMC devrait s'asseoir avec des membres de la société civile pour établir un cadre constitutionnel pour une transition vers une gouvernance civile.



Le Tchad a été plongé dans la tourmente après la mort du président Idriss Deby alors qu'il combattait les rebelles dans le nord du pays en avril dernier. Son fils, Mahamat Idriss Deby, dit Kaka, a été rapidement nommé par l'armée avec la promesse d'élections libres dans les 18 mois.



La réunion de Doha fait suite à une vague d'efforts diplomatiques qui ont abouti à des groupes rebelles acceptant de négocier avec le conseil de transition si certaines conditions étaient remplies, notamment la libération des prisonniers et la restitution des avoirs confisqués.



Mais le processus a commencé du mauvais pied après qu'une cérémonie d'ouverture prévue dimanche a été suspendue pendant 72 heures après que des représentants du principal groupe armé, le Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT), ont quitté la table des négociations.



Les délégués de la FACT protestent contre le remplacement, la semaine précédente, du médiateur des pourparlers, l'ancien président Goukouni Weddeye, et du "comité technique spécial" qu'il présidait.

Le groupe a également demandé au Qatar de clarifier son rôle, exigeant que le pays hôte soit un médiateur, plutôt qu'un facilitateur, afin d'avoir des garanties pour tout engagement résultant des négociations.



Il souhaitait également réduire le nombre de représentants et de groupes concernés pour que les pourparlers soient efficaces. La dernière prolongation de 48 heures a été accordée mercredi pour que les groupes armés s'entendent sur qui devrait assister aux négociations.



Pourquoi ces discussions sont-elles importantes ?

Avec sa poigne de fer, l'aîné Deby avait joué un rôle de premier plan, tant politiquement que militairement, dans la lutte contre les groupes armés dans le lac Tchad et dans la région du Sahel au sens large. Cela a fait du Tchad un allié clé des puissances occidentales. La France est présente militairement dans le pays depuis 1986, tandis que sa mission Barkhane luttant contre les groupes armés au Sahel est basée à N'Djamena depuis son lancement en 2014.



Le Tchad a fourni 1 400 soldats à la mission des Nations unies au Mali (MINUSMA) jusqu'à ce qu'elle annonce son retrait le mois dernier. En février, elle a envoyé un bataillon de 1 500 hommes pour soutenir la mission française dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.



Picco a déclaré que la stabilité au Tchad était essentielle pour toute la région, en particulier pour la France au milieu de l'intensification du sentiment anti-français dans la région.

D'autres analystes ont également fait valoir que les engagements militaires du Tchad avaient amené l'Occident à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et la corruption dans le pays, l'un des plus pauvres du monde.



Contrairement au chœur de condamnations qui a suivi les prises de pouvoir militaires au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-Bissau, les analystes et observateurs occidentaux ont à peine critiqué la nomination de Kaka, malgré la constitution stipulant que le chef du parlement aurait dû prendre le relais.



Pendant ce temps, au Tchad, les sentiments étaient mitigés quant aux résultats possibles des négociations. "Tous les Tchadiens espèrent un nouveau départ", a déclaré l'analyste politique indépendant Abdoulaye Adoum de N'Djamena. « Reste à savoir si les négociateurs veulent être sérieux et sincères.



"Ils discuteront, ils signeront des résolutions ou des déclarations, mais ils trouveront des obstacles à leur exécution", a-t-il déclaré. "Nous avons toujours été bons dans la rédaction de textes, mais pas dans leur application", a-t-il ajouté.