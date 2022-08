Le jeune sénégalais tué par balles par la police en Allemagne, inhumé dans son village

Le jeune sénégalais Mouhamadou Lamine Dramé, tué par balles par la police à Dortmund en Allemagne, a été inhumé jeudi dans son village natal à Ndiaffate, dans la région de Kaolack.



Parents, amis et voisins se sont tous mobilisés pour accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Les autorités administratives et locales dont le maire de Ndiaffate n'ont pas, non plus, été en reste, informent nos confères de Dakaractu.