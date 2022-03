Le jour où Volodymyr Zelensky a demandé à Israël de «faire un choix»

Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des « missiles » russes, selon le maire de la ville. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve dans le centre-ville de Marioupol. À Mykolaïv, les raids aériens se succèdent à un rythme rapide.



La Russie affirme avoir utilisé depuis vendredi des missiles hypersoniques. Ces missiles peuvent voler à près de 12 000 kilomètres/heure avec une portée annoncée allant de 2000 à 3000 kilomètres.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que le siège du port de Marioupol par la Russie était « une terreur dont on se souviendra pendant des siècles ». Devant la Knesset, le Parlement israélien, il a demandé à Israël de « faire un choix » en soutenant l’Ukraine face à la Russie.



Dix millions de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine depuis le début de l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'ONU. Sur ce total, plus de 3,3 millions de réfugiés ont quitté le pays. Au moins 902 civils ont été tués et 1 459 blessés en Ukraine, estime dimanche le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Ces chiffres étant très difficiles à vérifier, l’ONU insiste sur le fait que ses bilans quotidiens sont probablement très inférieurs à la réalité.