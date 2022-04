Le jour où le monde a découvert les «crimes de guerre» d'Irpin et Boutcha

L'Ukraine a accusé dimanche la Russie de commettre un « génocide », au lendemain de la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, après le retrait des troupes de Moscou, qui a déclenché l'indignation en Europe et aux États-Unis.



Une série de frappes ont visé dimanche matin des infrastructures du port d'Odessa, jusque-là relativement épargné.



Le principal négociateur russe a tempéré dimanche les propos de son homologue ukrainien qui avait indiqué samedi soir que Moscou avait accepté « oralement » les principales propositions ukrainiennes.23h30 : Zelensky veut « que tous les dirigeants russes voient comment leurs ordres sont exécutés »



« Je veux que tous les dirigeants de la Fédération de Russie voient comment leurs ordres sont exécutés (...). Et ils ont une responsabilité commune. Pour ces meurtres, pour ces tortures, pour les bras arrachés par des explosifs (...) Pour les balles tirées dans la nuque », a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo où il revient longuement sur les massacres perpétrés à Irpin et Boutcha.



Il a ajouté qu'un « mécanisme spécial » allait être créé pour enquêter sur tous les « crimes » russes en Ukraine. Selon la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev récemment repris aux troupes russes.





Accueil des réfugiés en France : des associations dénoncent une générosité à géométrie variable



Elles demandent que tous les exilés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d'un hébergement et d'une protection juridique. À Pantin, en banlieue parisienne, où des Afghans vivent dans un campement, un collectif citoyen et des ONGs ont organisé un rassemblement ce dimanche, qui a réuni environ 250 personnes. Valérie Cohen était dans la manifestation.





Manifestation à Paris contre la différence de traitement entre les Ukrainiens et les autres réfugiés



Élections en Serbie : le président sortant revendique une victoire écrasante



Le chef de l'État serbe sortant Aleksandar Vucic a revendiqué une victoire écrasante à la présidentielle, prolongeant une décennie d'emprise sur le pays des Balkans où il s'est dépeint en garant de la stabilité à l'ombre de la guerre en Ukraine.



« Il n'y a eu du suspense à aucun moment », a-t-il lancé dans son discours de victoire, en se félicitant d'avoir remporté un second mandat de cinq ans dès le premier tour avec 60% des voix environ. « Je suis heureux qu'un grand nombre de gens aient voté et démontré la nature démocratique de la société serbe », a poursuivi celui qui fut successivement Premier ministre adjoint et Premier ministre avant d'accéder à la présidence.



La Russie doit rendre des comptes pour les morts civils en Ukraine, dit Trudeau



Le Premier ministre canadien a condamné les meurtres « choquants et horrifiants » de civils dans la ville ukrainienne de Boutcha, estimant que la Russie en porte la responsabilité. « Nous condamnons fermement le meurtre de civils en Ukraine, restons mobilisés pour faire rendre des comptes au régime russe », a tweeté Justin Trudeau. « Les responsables de ces attaques choquantes et horrifiantes seront amenés devant la justice », a-t-il ajouté.