Le journaliste Pape Malick Thiam libéré: son procès fixé au 20 avril

Le journaliste Pape Malick Thiam de la 7 TV bénéficie finalement d’une Liberté Provisoire, après avoir été arrêté et violenté hier jeudi par la gendarmerie, avant d'être déféré au parquet ce vendredi. Son Procès est programmé pour le 20 Avril prochain au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, "la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) regrette vivement la persistance des relations conflictuelles entre journalistes et forces de l'ordre à l'occasion de certaines grandes manifestations".



"Nous en appelons à la responsabilité et au respect mutuel entre les deux parties, qui ont, chacune, un rôle important à jouer dans la paix et la construction de la démocratie. Nous comptons sur l'esprit de dépassement des uns et des autres pour un retour immédiat au calme et à la sérénité", a poursuivi le communiqué de la CJRS.