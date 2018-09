Le juge Téliko exige le retrait de l’Exécutif du système Judiciaire

Les magistrats tiennent beaucoup à l'indépendance de la Justice. Selon le président de l’Union des magistrats Sénégal (UMS), Souleymane Téliko, il n’est pas normal qu’un organe aussi central que le Conseil supérieur soit dirigé par les membres de l’exécutif. Ainsi pour aller vers cette indépendance tant réclamée, ils (les magistrats) exigent le retrait de l’Exécutif du système judiciaire.



« Sur la composition, nous avons dit qu’il n’est pas normal du point de vue de l’image et de la perception qu’on peut avoir de la justice, qu’un organe aussi central que le Conseil supérieur soit dirigé par les membres de l’exécutif », souligne le juge Téliko.



Ainsi, il ajoute que : « si les réformes proposées par l’UMS sont mises en œuvre, il y’aura pas de place pour l’immixtion d’autres forces ou de lobbies au sein du fonctionnement de la justice. Car ces réformes visent trois objectifs: renforcer l’indépendance, préserver l’image d’indépendance de la justice et garantir la performances des juridictions », rappelle Me Téliko qui s’exprimait lundi à l’occasion d’un atelier de partage sur les propositions de réformes des acteurs de la justice.