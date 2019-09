Le mariage entre le ministre Mansour Faye et la députée Aminata Gueye est une Fake News, selon son frère Adama Faye

Le mariage annoncé, depuis jeudi, sur les Réseaux sociaux et par beaucoup de médias en ligne, entre le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Mansour Faye et la députée BBY de Saint-Louis Aminata Gueye, serait une Fake News. Le jeune frère dudit maire de Saint-Louis a démenti l'information



Selon Adama Faye, cité par le journal L'AS, son frère Mansour Faye n'a envoyé personne chez la famille de la députée Aminata Guèye, pour montrer son intention de l’épouser. Il ajoute qu’il n’a jamais été mis au courant d’un tel mariage même s’il reconnaît que son frère a le droit d’avoir quatre femmes.