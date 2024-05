L’Angleterre fracasse Manchester United, le FC Barcelone vise trois stars en attaque

Manchester United se fait détruire après sa cinglante défaite, le FC Barcelone veut étoffer son attaque pour la saison prochaine et la France rêve d’une qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Les «Diables sont déchiquetés»

En Angleterre, ça jouait, hier soir, en Premier League, dans le cadre de la 36e journée. Et Manchester United a connu une terrible désillusion. Les Red Devils ont pris une dérouillée sur la pelouse de Crystal Palace en s’inclinant (4-0). Forcément, ce matin, le royaume de sa Majesté se moque des joueurs d’Erik ten Hag qui réalisent une saison vraiment moyenne.



Le Daily Express placarde que les «Diables sont déchiquetés» ! «Crystal Palace s’impose face à United et pousse Ten Hag vers la sortie», juge le média. Même son de cloche sur la couverture du Daily Mirror qui estime que les Mancuniens sont «déchirés en mille morceaux» et considère que «Manchester United est le plus mauvais élève de la planète».



Le Daily Star est sans concession sur sa Une et titre un cinglant : «pourris», pour bien illustrer la prestation des joueurs mancuniens. Le Manchester Evening News est très virulent également et juge qu’il n’y a «pas de défense, pas de milieu de terrain… pas d’excuse !»



Pour le Daily Mail, c’est un «accident de voiture». Le tabloïd va plus loin et ajoute que «Manchester United (et Ten hag) sont en pleine déconfiture, alors que la saison atteint son plus bas niveau.»



L’avenir du coach néerlandais sur le banc des Red Devils semble acté avec un départ inévitable. Mais il ne pourrait pas rester très longtemps sans club puisque comme l’indique l’Abendzeitung München, il est cité pour le poste au Bayern Munich. En tout cas, l’aventure à Old Trafford se termine plutôt mal…



Le Barça veut trois stars en attaque

De l’autre côté des Pyrénées, ce qui fait les gros titres, c’est le mercato estival du FC Barcelone. Et ça s’annonce agité en Catalogne. Ce matin, Mundo Deportivo annonce que deux joueurs, deux stars espagnoles, sont dans le viseur des Blaugranas : «Olmo et Nico à l’attaque. Pour renforcer la ligne d’attaque, le Barça s’intéresse à Dani Olmo et Nico Williams, qui ont des caractéristiques différentes. Le joueur de Leipzig, qui a déjà été approché, est plus polyvalent et buteur, tandis que le joueur de Bilbao apporte beaucoup de flair offensif.»



Et ce sont même trois joueurs de ce calibre qui sont dans les petits papiers barcelonais puisque Sport annonce de son côté qu’il y a aussi Khvicha Kvaratskhelia qui est visé. «Le Barça essaie de faire des recrutements importants en attaque», rapporte le quotidien catalan. Un mot sur le dossier Vitor Roque qui agite la direction barcelonaise.



AS indique que «Vitor Roque crée un fossé au Barça. Les entraîneurs estiment qu’il doit mûrir en dehors du club, tandis que son agent attise la querelle Deco-Xavi.» Le Brésilien cristallise les tensions au Barça donc…



La France veut rêver avec le PSG

C’est le match que tout le monde attend, la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, ce soir au Parc des Princes. Et la France est en ébullition à l’image du journal L’Équipe qui nous gratifie d’une superbe Une alternative ce matin avec ce titre : «À coeur et à cris. Dans un Parc des Princes annoncé en fusion, le PSG, battu à l’aller (0-1) par Dortmund, va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain. Même si le Borussia s’est imposé à l’aller, le PSG a les arguments, ce soir, pour balayer le club allemand et filer en finale.»

Le journal Le Parisien n’y va pas par quatre chemins et demande carrément au club parisien de les «emmener en finale» !





De son côté, Le Figaro Sport estime qu’entre «regrets éternels ou cap sur l’Histoire, le PSG est face à son destin.» La ville de Paris n’aura besoin que d’une étincelle pour s’enflammer !