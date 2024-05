Kendji Girac, blessé par balle, dit avoir voulu « simuler un suicide », selon le procureur

Une dispute avec sa compagne

Un accident impossible

Le trajet de la balle "peut-être miraculeux"

La procédure judiciaire bientôt close

Alors que le Périgourdin Kendji Girac est toujours hospitalisé à l'hôpital Haut-Levêque de Pessac en Gironde, le procureur de Mont-de-Marsan a expliqué ce jeudi lors d'une conférence de presse que le chanteur avait admis, lors de son audition, s'être tiré dessus volontairement pour "simuler un suicide", dans un contexte de tension avec sa compagne, qui menaçait de le quitter. Le procureur a écarté la thèse d'un accident, soutenue dans un premier temps par le chanteur, mais jugée "impossible" après expertise balistique de l'arme utilisée, dont toutes les sûretés sont "opérationnelles"."J'ai voulu simuler un suicide""J’ai fait ça parce que j’ai eu peur, j’étais tout seul. Ma famille n’était pas là" a dit Kendji Girac, lors de son audition mercredi, selon le procureur de Mont-de-Marsan, faisant notamment allusion à ses parents partis quelques jours plus tôt du camp de Biscarrosse.Le jour des faits, sa femme venait de le menacer de le quitter, car il était rentré saoul, et avait réveillé leur fille de trois ans. Le chanteur a indiqué qu'il avait voulu faire peur à sa compagne en simulant un suicide."J’étais saoul au point de ne pas savoir quoi faire. J’ai perdu le contrôle", a-t-il également dit lors de son audition, a rapporté le procureur. Lors de son audition, Soraya Miranda a rapporté que son compagnon lui avait déjà dit par le passé qu'il "allait se mettre une balle, ou s'ouvrir la gorge"."Le suicide est un véritable tabou dans la communauté des gens du voyage", a précisé Olivier Janson.Un problème d'alcool "naissant"Selon le procureur, le taux d’alcool de Kendji au moment où il a été pris en charge à 5h et demi du matin était de 2,5 g/l de sang. Il n'avait plus de cocaïne dans le sang, mais la présence de métabolites de la cocaïne prouve qu'il en avait consommé précédemment.Olivier Janson a également fait état d'une "addiction naissante à l’alcool" du chanteur, signalée par sa compagne, sujet qui a généré de nombreuses tensions dans le couple. Soraya Miranda décrit Kendji Girac comme l’objet de "cuites de plus en plus longues" durant jusqu’à 48 heures, où il faisait “n’importe quoi”. Mais elle n'évoque pas de violences par rapport à elle ou leur fille.Ce jeudi, le procureur a détaillé les faits, tels qu'ils ont été racontés par Soraya Miranda, la compagne de Kendji Girac, lors de son audition. Elle, qui s'était couchée à 23 heures avec leur fille de trois ans, a donc été réveillée par son compagnon, rentré ivre à plus de 2h du matin d'une journée passée à boire, et d'une soirée arrosée passée à jouer, entre autres, au black jack au casino. Elle lui demande alors de continuer à faire du bruit ailleurs."Il s’installe dans sa voiture, à quelques mètres de la caravane" et met de la musique. "Il semble qu’il s’agisse de cantiques. Elle lui adresse quelques SMS. Il part alors avec la voiture", raconte le procureur. Elle passe ensuite un coup de téléphone au père de Kendji, en disant qu’elle est inquiète de le voir partir avec son véhicule. Ce dernier appelle immédiatement son fils, qui le rassure sur le fait qu’il n’est pas sorti du camp, qu’il est à l’entrée et qu'il va aller se coucher.Le procureur rappelle que le chanteur était censé, à ce moment-là se rendre le lendemain en Suisse pour des obligations professionnelles, et qu'il devait prendre un avion à 7h du matin. Rentré à la caravane, dévêtu, en caleçon, il répète plusieurs fois à sa fille qu’il l’aime, et ce faisant, la réveille. Soraya Miranda a expliqué alors au procureur qu'elle avait dit à son compagnon avoir décidé de "partir", provoquant sa colère, qu'il exprimera d'abord en tapant dans un mur.Toujours selon la version de Soraya Miranda, elle va se coucher, laissant la porte entrouverte. Elle explique que dans l’intervalle, il s’est revêtu, qu’elle l’entend ouvrir et fermer des placards et entend un coup de feu, puis le trouve inanimé dans la pièce de vie de la caravane, et sent “une odeur de fer”. Elle va alors chercher secours dans une caravane avoisinante C'est avec le téléphone de la compagne de Kendji Girac que l'appel au Samu est passé."Un accident, un tir intempestif qui est de manière générale extrêmement peu probable s'agissant d'arme de poing de cette nature, est jugé impossible dans le cas d'espèce", a déclaré le magistrat en conférence de presse. "Toutes les sûretés sont opérationnelles. (...) Un coup ne peut pas partir tout seul", a-t-il fait valoir.La présence d'un tiers a également été écartée par les analyses effectuées dans la caravane, selon le procureur : "La présence d’un tiers est matériellement impossible entre Kendji Girac et le mur de la caravane. Il n’y a pas la place", a-t-il asséné.Les conclusions du médecin légiste font également état d'un tir à bout portant, qui n'est pas un tir à bout touchant, mais relativement proche.Ce jeudi, le procureur est également revenu en détail sur le rapport du médecin légiste qui a examiné Kendji Girac à l'hôpital, expliquant que "les conséquences de ce tir auraient pu être beaucoup plus grave". La balle est rentrée au niveau du mamelon gauche, dont une partie de l'aréole a été emportée par l'impact. L'orifice de sortie se trouve entre la 9e et la 10e côte.Le chanteur s'est vu prescrire 30 jours d'interruption totale de travail (ITT), mais ses blessures sont importantes : la balle est passée à proximité immédiate du coeur, un poumon a été perforé, la rate et le diaphragme ont été touchés, mais aucun os. Aucun organe vital n'a été touché, "un trajet peut-être miraculeux" a commenté Olivier Janson.Une enquête avait été ouverte dès lundi pour "tentative d'homicide volontaire" par le parquet, mais "la procédure judiciaire pourrait avoir un terme très prochainement" a conclu Olivier Janson, qui s'est fait le porte-parole de Kendji Girac, en concluant son allocution à la presse, expliquant que le chanteur s'excusait.