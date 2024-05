BAL 2024 (3e journée) : l’AS Douanes contre l’APR, l’US Monastir en danger face à Rivers Hoopers

La troisième journée de la Conférence Sahara de la Basket Africa League (BAL) 2024, est prévue ce mardi, à Dakar Arena. L’AS Douanes affronte l’équipe de l'Armée patriotique rwandaise (APR) (19h00), tandis que l’US Monastir joue sa survie face aux Nigérians de Rivers Hoopers (16h00).



Surprenante lors de la première journée de la Conférence Sahara de la BAL, l’équipe de l'Armée patriotique rwandaise a battu sur le fil, après prolongation (86-84), I'US Monastir, vainqueur de l'édition 2022 et finaliste un an plus tôt. Mais les Rwandais, novices de la compétition, ont courbé l'échine face aux Nigérians de Rivers Hoopers (82-86).



De son côté, l'AS Douane a mal débuté le tournoi en raison d'une défaite inaugurale (68-77), infligée par les Rivers Hoopers. Sans perdre de temps, les Gabelous se sont rebiffés lors de la deuxième journée en venant à bout de l'US Monastir (89-84). L'AS Douane doit sortir ce mardi toute son artillerie pour battre les Rwandais.





L’US Monastir joue sa survie



L'US Monastir, vainqueur de l’édition 2022 est en difficulté dans cette conférence Sahara. Considérés comme les favoris, les Tunisiens ont enchaîné avec deux défaites. L’équipe tunisienne a été battue par la vaillante équipe de l'APR, puis domptée par l'AS Douanes. L'US Monastir va certainement jouer sa survie face à Rivers Hoopers qui a fait un 2/2, face à l'AS Douane (77-68), puis devant l'APR (86-82).



Avec un troisième revers, l'US Monastir ne jouera pas les play-offs qui se tiendra à Kigali.





Programme BAL



Samedi 4 mai 2024



Dakar Arena

US Monastir (Tun) / APR Rwanda 84-89

AS Douanes (Sen) / Rivers Hoopers (Nig) 68-77





Programme deuxième journée



Dimanche 5 mai 2024



Dakar Arena

APR (Rwanda) / Rivers Hoopers (Nig) 82-86

AS Douanes (Sen) / US Monastir (Tun) 76-59





Programme 3e journée



Mardi 5 mai 2024



16h00 US Monastir (Tun) / Rivers Hoopers (Nig)

19h00 APR (Rwanda) / AS Douanes (Sen)