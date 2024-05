Investissements pour l'Emploi au Sénégal : une Coopération allemande annonce des subventions allant de 426 millions à 3 milliards FCFA

La Coopération Allemande a lancé un nouvel appel à propositions d'investissement visant à soutenir des projets à fort impact en matière de création d'emplois durables au Sénégal. Lors d'une rencontre tenue ce mardi, en présence de Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, de Sönke Siemon, ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal et Lisa Steinacher les détails de cet appel ont été dévoilés.



La Facilité Investissements pour l'Emploi (IFE), une filiale de la KfW Banque de développement allemande, annonce des subventions d'un montant allant de 650.000 euros (426.989.790 FCFA) à 5 millions d'euros (3 284 296 205 FCFA), sous forme de dons, pour cofinancer des projets publics ou privés sélectionnés à travers un processus compétitif. "Un critère essentiel pour la sélection des projets est qu'ils contribuent à la création d'emplois durables permettant l'accès au système de protection sociale", a souligné Lisa Steinacher, directrice du bureau de la Kfw à Dakar.



Le montant de la subvention représentera entre 25 % et 90 % du volume global de l'investissement prévu. Les candidatures seront ouvertes du 15 mai au 1er juillet 2024, s'adressant aux entreprises privées, aux entités publiques ainsi qu'aux organisations à but non-lucratif, qu'elles se présentent individuellement ou au sein d'un consortium.



Cette initiative allemande vise à soutenir des projets à fort impact qui peinent à trouver un financement complet ailleurs, avec un objectif clair de promouvoir la création d'emplois de qualité donnant accès à la sécurité sociale au Sénégal.



"Depuis le lancement de cette initiative, quatre appels à projets ont déjà été organisés au Sénégal, aboutissant à l'approbation de trois projets d'investissement majeurs, tels que La Laiterie du Berger, ENERGECO et DOMITEXKA, tandis que trois autres projets sont actuellement en cours d'examen. Ces projets, dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et de la formation professionnelle dans les métiers des énergies renouvelables, représentent un investissement global de 15,6 millions d'euros, dont environ 9,4 millions d'euros sont cofinancés par l'IFE. Ils devraient permettre la création de plus de 5200 emplois ", a ajouté Mme Steinacher.



De son côté, Sönke Siemon, l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, a souligné l'engagement de son pays à travers cette initiative, déclarant que « l'Allemagne veut contribuer à la création d'emplois de qualité, qui donnent accès à la sécurité sociale, ici au Sénégal ». Il a également ajouté que cette initiative agit directement en offrant des dons pour soutenir des projets à fort impact.



Le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne a exprimé sa satisfaction quant à l'implication du Sénégal dans cette initiative, soulignant que le pays est l'un des quatre bénéficiaires de cet appel à propositions de projet, aux côtés du Maroc, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Il a également salué le potentiel de ces subventions, permettant aux entreprises sénégalaises en croissance d'accroître leur capacité de production et de créer des emplois.



"Ces subventions devront permettre aux entreprises sénégalaises en croissance d'accroître leur capacité de production et de créer des emplois. Je dis souvent, on doit de gagner de l'argent, mais on a le devoir de créer des emplois. La jeunesse sénégalaise et la Diaspora ainsi que les gens qui ont un peu de moyens au Sénégal, je vous appelle à créer des emplois et l'IFE est une excellente opportunité que je salue et que je soutiens", a affirmé M. Diagne.



​Cet appel à propositions d'investissement représente une opportunité significative pour le développement économique et social du Sénégal, grâce à l'appui financier et technique de la Coopération Allemande via la Facilité Investissements pour l'Emploi, dans le cadre de l'Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste ».