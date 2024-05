Secteur de la Pêche : 132 navires nationaux et 19 étrangers autorisés à pêcher au Sénégal

Le gouvernement sénégalais a rendu publique hier lundi, la liste des navires autorisés à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction nationale. Cette initiative, supervisée par la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, s'inscrit dans le cadre de l'engagement des autorités à assurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, considérées comme un patrimoine national.



Selon le document officiel diffusé par le ministère des pêches, la liste révèle l'autorisation de 132 navires nationaux et de 19 navires étrangers à pratiquer la pêche dans les eaux sénégalaises. Il est toutefois précisé que cette liste ne prend pas en compte les dossiers en cours de renouvellement.



Par ailleurs, les données fournies indiquent qu'au 31 décembre 2023, un total de 17 449 pirogues, nationales et étrangères, ont été recensées, avec l'attribution de 7 493 permis, dont 18 ont été délivrés à des étrangers, représentant ainsi 43% du total des permis. De plus, pour la période allant du 1er janvier au 30 avril, l'effectif piroguier national est estimé à 17 449 pirogues, avec la délivrance de 4 754 permis, ce qui équivaut à un taux de 27,25%.