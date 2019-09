Le match Brésil-Sénégal se jouera finalement à Dacca au Bangladesh

Le quotidien Record annonçait dans sa parution de mercredi 4 septembre que le Sénégal, vice-champion d’Afrique à la CAN 2019, pourrait rencontrer le récent champion d’Amérique du Sud, le Brésil, en match amical, sans donner une date précise.



Ce jeudi, le journal revient avec plus de détails. D'après nos confrères, le match amical qui opposera les partenaires de Sadio Mané à ceux de Neymar va avoir lieu entre le 11 et 15 du mois d' octobre prochain à Dacca, au Bangladesh au lieu de Koweit comme annoncé dans les médias. La Fédération brésilienne de foot, qui a fait la demande, pourrait offrir 300 millions à la Fédération sénégalaise de football en guise d'émoluments.