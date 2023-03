Le membre de Pastef, Azoura Fall, inculpé à nouveau pour "diffusion de fausses nouvelles sur la santé mentale du chef de l'Etat"

Membre du parti Pastef les Patriotes, Assane Gueye dit Azoura Fall a été inculpé, ce mercredi, pour la seconde fois et encore placé sous mandat de dépôt.



Selon son avocat Me Khoureyssi Ba il est poursuivi : "pour diffusion de fausses nouvelles sur la santé mentale du Chef de l'Etat, qu'il a offensé en le traitant de mbaam, (âne),menaces de mort sans ordre ni condition sur la personne de R.A.SARR."



La robe noire qui s'offusque de cette nouvelle inculpation d'ajouter: "aux yeux du procureur qui a saisi le Juge Mamadou SECK du Deuxième cabinet, ce chapelet d'infractions nécessite le mandat de dépôt au vu des dispositions de l'article 139 du Code de Procédure Pénale. Les "motifs pertinents" évoqués paraissant pour le juge incontournables: éviter toute réitération de l'infraction, l'inculpé, coutumier des faits, étant l'objet de poursuites dans d'autres procédures similaires en cours, garantir sa représentation en justice et apaiser les troubles à l'ordre public consécutifs aux faits."



Azoura Fall a été arrêté au lendemain des événements de Mbacké. Ce, suite à ses propos à travers lesquels il accusait les gendarmes de vouloir assassiner Ousmane Sonko.