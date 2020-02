Le mercenaire "Mad Mike" Hoare meurt à l'âge de 100 ans

M. Hoare semblait avoir pris sa retraite de la vie militaire au début des années 1980 - mais en 1981, il a lancé une tentative surprise de renverser le gouvernement des Seychelles.



On pense que M. Hoare connaissait bien les Seychelles et qu'il avait une haine particulière pour le gouvernement socialiste du président Albert René.



Ayant obtenu le soutien tacite des gouvernements d'Afrique du Sud et du Kenya, M. Hoare a commencé à comploter.



En octobre 1981, il fit livrer des armes à son bungalow dans la banlieue en Afrique du Sud, qu'il cacha dans sa cave.



Il a recruté 46 hommes, et avec eux, il a prévu d'entrer aux Seychelles déguisé en club de boisson charitable d'anciens joueurs de rugby.



Presque tous les hommes ont réussi à passer la douane à l'aéroport de Mahé.



Cependant, un des membres de leur groupe s'est trompé de file d'attente, s'est disputé avec un douanier et a fini par faire fouiller son sac.



Lorsque les agents ont trouvé un AK-47 en pièce, l'homme a paniqué et a révélé qu'il y avait d'autres armes à l'extérieur.



C'est à ce moment que le plan a complètement foiré, et au milieu du conflit qui a suivi à l'aéroport, les mercenaires ont réquisitionné un avion d'Air India et l'ont ramené en Afrique du Sud.



À leur arrivée, les mercenaires ont été emprisonnés pendant six jours, et M. Hoare et son coup d'Etat manqué - surnommés "le coup d'État des vacances" - a été la risée de la presse mondiale.



Un an plus tard, ils ont été jugés pour le détournement de l'avion d'Air India. M. Hoare a été condamné à 20 ans, avec 10 ans de sursis. Il a été libéré au bout de 33 mois.



M. Hoare a passé ses dernières années en Afrique du Sud et a publié plusieurs mémoires - dont Mercenary, The Road to Kalamata et The Seychelles Affair.