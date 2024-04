Le ministre Alioune Sall vise la souveraineté numérique et la digitalisation de l'administration

L'actuel ministre de la Communication, des télécommunications et du Numérique a tenu une réunion de prise de contact avec l’ensemble des structures du Département qu’il dirige.



A l'occasion, il a indiqué que "de nouvelles orientations seraient définies, suivies d’un changement de cap en rappelant l’insistance du Président de la République sur un objectif clé à savoir : la politique de transformation de l’administration publique avec notamment une souveraineté numérique, la digitalisation de l’administration et l’accessibilité du numérique aux sénégalais et aux entreprises".



Ayant rassuré ses collaborateurs sur la démarche à adopter dans sa mission, Alioune Sall a annoncé "une série de mesures et d’orientations à l’attention de toutes les structures rattachées et sous-tutelle".



"Le Ministre de la Communication, des télécommunications et du Numérique a également insisté sur la notion de transparence dans la gestion des affaires publiques", peut-on lire sur une note de son ministère.