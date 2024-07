Le ministre El Malick Ndiaye dépose une plainte contre Anita Diop et Thiam Bobo Thalam

Après Capitaine Touré, le ministre des Infrastructures, des Terrestres et aériens El Malick Ndiaye a déposé une plainte contre la personne administrateur du page Facebook dénommé « Anita Ndiaye » et Thiam Bobo Thalam.



« El Malick Ndiaye les poursuit en justice pour diffusion de fausses nouvelles et de diffamation sur sa personne », a informé sa cellule de communication dans une note parvenue à PressAfrik.



Le ministre avait annoncé une plainte contre des personnes sans préciser leur nom hier mercredi lors d’une émission à la TFM.