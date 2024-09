Le ministre de l'Intérieur a procédé à l' installation de neuf (9) Gouverneurs dans certaines régions du pays

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a présidé les cérémonies d'installation de nouveaux gouverneurs dans neuf (09) des quatorze (14) régions du Sénégal. Les cérémonies se sont déroulées durant la période du mardi 27 août au samedi 31 août 2024.



Le Ministre a profité de cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux gouverneurs sortants. De plus, il a salué leur travail exemplaire accompli au service de l'État faisant un rappel aux nouveaux sur l'importance capitale de la mission qui leur est confiée. Il a souligné le rôle du Gouverneur comme pivot de l'action gouvernementale dans les régions, il a exhorté les nouveaux responsables à incarner pleinement le slogan "JUB JUBAL JUBBANTI" dans leur gestion quotidienne.



Les nouveaux gouverneurs notamment de Dakar : Monsieur Ousmane KANE ; Thiès : Monsieur Saer NDAO ; Fatick : Madame Ngoné CISSÉ ; Sédhiou : Monsieur Diadia DIA ; Kolda : Monsieur Moustapha NDIAYE ; Kaffrine : Monsieur Moustapha DIAW ; Kaolack : Monsieur Mouhamadou Moctar WATT ; Matam : Monsieur Saïd DIA ; Saint-Louis : Monsieur Al Hassan SALL, ont exprimé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance renouvelée à leur égard.



Ils se sont engagés à collaborer étroitement avec l'ensemble des acteurs locaux afin de répondre efficacement aux attentes des populations et de contribuer au développement harmonieux du Sénégal.