Le ministre de l'Intérieur annonce la prorogation du couvre-feu jusqu'au 20 mars 2021

Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration ce samedi 20 février en direct du plateau du point quotidien sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Antoine Félix Diom a annoncé la prorogation de l'état de catastrophe sanitaire assorti d'un couvre-feu (valable dans les régions de Dakar et Thiès), jusqu'au 20 mars 2021.



Ainsi, les déplacements des biens et des personnes sont interdits de 21 heures à 5 heures du matin dans les régions de Dakar et Thiès.



Quant aux autres mesures de restrictions comme l'interdiction des rassemblements, le port obligatoire de masque dans les lieux publics et privés, elles sont valables sur toute l'étendue du territoire nationale.

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">