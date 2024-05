Le ministre de la Communication convoque les acteurs de la presse à une réunion d'échanges

Apres sa prise de fonction en tant que ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé dans un communiqué une rencontre avec les acteurs de la presse le vendredi 24 mai 2024 à 15 h 30, à la Maison de la Presse Babacar Touré.



« A la suite de mon installation dans mes nouvelles fonctions de Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, je convie l'ensemble des acteurs de la presse à une rencontre de prise de contact et d'échanges », a déclaré le ministre.