Le ministre gambien de la Culture tacle Macky Sall : "Au lieu de travailler, vous passez tout votre temps à faire de la politique"

Le ministre gambien de la Culture n'a pas mâché ses mots. Hamat Ba qui s'exprimait sur les axes de coopération entre la Gambie et le Sénégal a soutenu que les autorités sénégalaises ont du mal à remplir leur part du contrat pour le développement des relations entre les deux pays. Selon lui, Macky Sall et son gouvernement n'ont même pas le temps de travailler à causes des manœuvres politiciennes qui rythment leur quotidien.



"Nous devons nous concentrer sur l'avancement de nos deux Etats. Mais au Sénégal, la politique prend trop d'espace, ce qui empêche au chef de l'Etat de travailler. Il n’a même pas le temps de travailler tellement ça parle politique tout le temps", a-t-il lancé à Karang avant d'ajouter : "Il faut changer cela. Un pays ne se gère pas par du verbiage à longueur de journée".



Le ministre gambien a également exhorté les populations et l'opposition sénégalaise à respecter les autorités et surtout à attendre l'ouverture de la campagne électorale pour descendre sur le terrain politique.