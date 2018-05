Le monde arabe condamne les propos d’Idrissa Seck

La sortie d’Idrissa Seck n’a toujours pas fini de susciter le courroux de certains musulmans. En effet, l’Isesco est monté au créneau, dans un communiqué pour dénoncer cet acte qu’elle «condamne fermement». Selon l’organisation, cette sortie risque de ternir les relations entre le Sénégal et le monde arabe.



Très remontée contre le président du Conseil départemental de Thiès, l’Isesco considère que de tels propos sont indignes d’un ancien Premier ministre qui plus est, aspire à devenir un président de la République.

Selon l’Isesco l’Egypte et l’Arabie Saoudite ont déjà condamné les propos du président du Rewmi.

L'organisa tion qui ne s'en arrête pas là, invite le gouvernement à prendre une position ferme sur les propos de M. Seck, lesquels, appellent à la haine sur la base de "mensonges non fondée"