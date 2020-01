Le nouveau Cemga Birame Diop fait de la lutte contre le terrorisme un défi

Le général Cheikh Guèye s’en va et le général de corps aérien Birame Diop arrive à la tête de l’Armée nationale. Il a été officiellement installé dans ses fonctions hier au camp Dial Diop. Né en 1961 à Thiès, le nouveau Cemga a fait sa formation d’officier à l’Ecole royale de Maroc de l’Air de Marrakech en 1981. C’est un homme de sérail, auréolé d’une excellente carrière professionnelle. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur aéronautique et de pilote de transport, à sa sortie de l’école en 1985, il entreprend avec succès le diplôme de pilote commercial, qualification IFR à Montréal, au Canada, en 1989, puis celui d’officier de sécurité des Vols en Californie en 1992. Il dispose également d’une large expertise dans plusieurs autres domaines.



En effet 1994, il obtient la qualification de pilote commandement de bord et d’instructeur en France. Diplômé de l’Ecole de l’Etat-major Air de l’Université d’Alabama, aux Etats Unies, Birame Diop a eu à occuper toutes les fonctions dévolues à un officier Air. D’abord, il est chef de bureau en 1989. Il deviendra plus tard chef d’Etat-major de l’Armée de l’air en 2015. De décembre 2017 à janvier 2019, il a été le chef de l’Etat d’Etat-major particulier du Président de la République. Bref, le nouveau patron des Armées a capitalisé un très riche parcours qui lui permet aujourd’hui d’être le patron incontesté de toute nos Armées.



« Mon ambition est de placer les Armées dans des conditions optimales de performance… »

Le nouveau chef d’Etat-major général des Armées Birame Diop a décliné dans sa feuille route son ordre du jour axé sur la prise en charge urgente du contexte géopolitique local et sous-régional, dont, à l’en croire, les tendances lourdes annoncent des risques de dégradation.

« En effet la violence aveugle qui plane sur le Sahel sur fond d’instrumentalisation des identités communautaires, de criminalité organisée, de trafic illicite de toutes sortes semble narguer les frontières poreuses de nos pays. Telle une ceinture de feu, elle se referme inexorable- ment sur les Etats. Cette situation nous interpelle doublement, d’abord sur notre capacité à demeurer un îlot de paix, mais surtout sur notre véritable capacité de recherche et de mise en en œuvre de solutions collectives sous-régionales efficiente conformément à notre tradition diplomatique de paix et de solidarité agissante. Mon ambition est de placer les Armées dans des conditions optimales de performance aux plans organisationnel, opérationnel et logis- tique » a indiqué le nouveau chef d’Etat- major général des Armées, général Birame Diop, au cours de sa cérémonie d’installation.



