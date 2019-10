Le nouveau hub d’Air Sénégal à l’Aibd lancé ce 27 octobre

Air Sénégal SA a tenu ce jeudi 24 octobre 2019 une conférence de presse à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass, en présence du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune Sarr, et des Directeurs Généraux partenaires sur la plateforme aéroportuaire (LAS, AIBD, 2AS, Anacim). Cette rencontre avec les journalistes avait pour objectif principal de leur présenter la nouvelle stratégie d’Air Sénégal et de marquer le lancement du hub aérien, projet phare du Plan Sénégal Émergent (PSE), référentiel des politiques publiques de l’État du Sénégal.A cet effet, à partir du 27 octobre, le pavillon national Air Sénégal, change ses horaires sur la ligne Dakar-Paris-Dakar pour passer en vol de nuit afin de connecter les destinations régionales : Ces nouveaux horaires s’établissent comme suit : Départ de Dakar à 00h 35mn- A rrivée à Paris à 07h 00 Départ de Paris à 09h 00- Arrivée à Dakar à 13h 45 mnAir Sénégal annonce également de l’ouverture de 8 nouvelles destinations en Europe et en Afrique : Marseille-Barcelone, Accra-Lagos et Abuja en Décembre, Casablanca, Nouakchott, Cap Skirring en Novembre.