"Le nouvel aéroport de Saint-Louis sera livré à la fin de l'année " ( Ministre)

Le ministre du Tourisme et des Transport aériens était en visite hier lundi à Saint-Louis pour constater les travaux du nouvel aéroport de Saint-Louis. Selon lui, l'aéroport sera livré à la fin de l'année. "L'aéroport aura une piste de 2450 mètres de long et 45 mètres de large autant que la piste de l'Aéroport international de Blaise Diagne (Aibd). Le projet structurant va donner à la ville de Saint-Louis une autre dimension au plan touristique et économique, au grand bonheur de ses populations", a dit Alioune Sarr.



Le projet de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis entre dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS). Il s'agit de Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou et le second sur la rénovation de huit (8) autres aérodromes.