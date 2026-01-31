Accident mortel sur l'autoroute à hauteur de la Patte d'Oie : le chauffeur du bus arrêté et placé en garde à vue

La Police nationale est intervenue après l’accident de la circulation survenu le vendredi 30 janvier 2026, impliquant un autocar et un vélomoteur. Dans un communiqué, elle indique que la Section de la Prévention Routière et des Accidents du Commissariat Central de Dakar a pris en charge la situation sur les lieux.



Selon la Police, l’accident s’est produit sous le pont de la Patte d'Oie. Un autocar, circulant en direction de Cambérène en provenance de Colobane, a mortellement fauché un vélomotoriste qui effectuait une manœuvre de dépassement par la droite.



Suite au décès du vélomotoriste, un mouvement de colère a éclaté parmi d'autres usagers de deux-roues présents sur les lieux. La situation a dégénéré en actes de vandalisme, précise la même source.



L'autocar impliqué a été saccagé puis entièrement incendié, tandis que deux autres autocars ont été caillassés par la foule en furie. Ces incidents ont provoqué une interruption majeure de la fluidité du trafic sur cet axe stratégique.



Le corps de la victime a été transporté par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire. Le conducteur de l'autocar a été conduit au siège du service. À l'issue de son interrogatoire, il a été placé en position de garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation, rapporte la Police.



Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'ensemble des responsabilités, y compris concernant les actes de vandalisme.