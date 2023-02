Le pape François condamne «l'exploitation sanglante et illégale de la richesse» de la RDC

Au deuxième jour de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François a dénoncé, ce mercredi 1er février 2023, les « atrocités » menées en République démocratique du Congo.



Le pape François a condamné, mercredi 1er février 2023, à Kinshasa les « cruelles atrocités qui couvrent l’humanité de honte » dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), s’insurgeant contre « l’exploitation, sanglante et illégale, de la richesse de ce pays ».



« J’adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC, en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant », a lancé François lors d’une rencontre avec des victimes, au deuxième jour de sa visite dans le plus grand pays catholique d’Afrique.



« Vous vous enrichissez par l’exploitation illégale des biens de ce pays et le sacrifice cruel de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang », a-t-il ajouté, alors que le pays est gangrené par les exactions de groupes armés qui ont tué des centaines de milliers de personnes et jeté des millions d’autres sur les routes.



Le souverain pontife s’est dit « indigné » devant « l’exploitation, sanglante et illégale, de la richesse de ce pays ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir le gérer ».